A Milano il Villaggio delle meraviglie di Natale (ingresso gratis)

Le giostre, la pista di pattinaggio e un magico mondo incantato per vivere l'incanto del Natale. A Milano, alle porte di Monza, arriva il Christmas Village: il villaggio incantato di Natale aprirà le porte a partire dal 18 novembre riaccendendo la magia ai Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia. Questa diciassettesima edizione della manifestazione natalizia, anticipano gli organizzatori, ha in serbo una grande novità: la presenza fissa di Geronimo Stilton. Il topo protagonista dei libri, che hanno venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo, avrà la sua stratopica casetta proprio di fronte a quella di Babbo Natale, che sta aspettando trepidante le letterine di tutti i visitatori. Geronimo Stilton porterà al Villaggio delle Meraviglie momenti di divertimento, di incontri didattici, scatterà molti selfie e nel suo studio all’interno della nuova casetta farà il firma copie ai fan che lo visiteranno.

La pista di pattinaggio, la casa di Babbo Natale e giostre

Nel magico villaggio di Natale milanese si potrà trovare anche quest'anno la pista di pattinaggio dedicata ai bimbi che si unisce a quella di oltre 1000 mq, parzialmente coperta e riscaldata, che fa da cornice all’amata Casa di Babbo Natale e al palco centrale dove gli Elfi e tutti i personaggi proporranno momenti di gioco come la celebre baby dance. Il Villaggio delle Meraviglie è unico nel suo genere: l’ingresso al parco è libero, la Casa di Babbo Natale con prenotazione online e i momenti di intrattenimento sono gratuiti. La posizione centrale del parco natalizio - con l’accesso diretto alla linea della metropolitana M1 e alle fermate del bus e la vicinanza di Corso Buenos Aires, una delle vie commerciali più lunghe al mondo – lo rendono un luogo ideale per concedersi un momento di relax e divertimento per tutta la famiglia e di gusto grazie alle casette dello street food.