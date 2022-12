La magia del Natale arriva a Milano

Orario non disponibile

Quando Dal 20/12/2022 al 08/01/2023 Orario non disponibile

In occasione delle festività natalizie Piazza Città di Lombardia si trasforma in un bellissimo bosco urbano all’interno del quale ognuno diventa protagonista.

Le attività previste

Tra le numerose attività previste, la possibilità di pedalare su apposite biciclette per alimentare le luci di un albero di Natale.

I più temerari, invece, possono avventurarsi in un labirinto di pini e abeti unico nel suo genere.

E ancora: all'ingresso N1 è presente il corner del "Giocattolo Sospeso" e in Auditorium Testori sono in programma, nell'ambito della rassegna "Il Natale della Cultura", 4 spettacoli aperti al pubblico e gratuiti fino a esaurimento posti.

In IsolaSET è allestito il villaggio di Pinocchio and Friends, con laboratori per bambini, gratuiti con obbligo di prenotazione.

Tra presepi e opere d'arte

Nei giorni festivi, infine, è possibile salire al 39° piano di Palazzo Lombardia e ammirare la Natività di un maestro leonardesco, risalente al XVI secolo.

Per tutto il periodo natalizio, nei sei ingressi del Palazzo saranno visibili infine alcuni presepi provenienti da tutto il mondo, a cura dei Frati Cappuccini Missionari.