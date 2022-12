Il Villaggio di Natale con gli elfi alle porte di Milano

Sabato 17 e domenica 18 dicembre a Segrate, per tutto il giorno arriva un appuntamento da non perdere: le attività degli elfi nel loro villaggio natalizio che farà tappa in Piazza San Francesco, sotto il grande albero di Natale.

Nel villaggio ci sarà la Casetta di Babbo Natale ad attendere i bimbi con la cassetta delle letterine, destinazione Lapponia.

Nelle loro capanne, adibite a 10 postazioni gioco, gli elfi insegneranno i loro mestieri e si divertiranno con grandi e piccini.

Le attività

Fra le varie attività proposte:

- Laboratorio di addobbi natalizi in cui dare massimo sfogo alla fantasia e creare un addobbo unico e particolare da portare casa e conservare come ricordo degli elfi

- Laboratorio della letterina: si potrà preparare insieme agli elfi la propria letterina per Babbo Natale e imbucarla nella cassetta che si troverà nella sua casetta

- Giochi elfici per grandi e bambini: da non perdere i giochi preferiti al Polo Nord per cimentarsi nel gioco del labirinto e in quello delle 3 Torri, mettersi alla prova e vedere se si è più veloci e più furbi degli elfi. Divertimento garantito

- Immancabili per una vera festa elfica, le danze: Direttamente da loro, si imparerà a ballare come i veri elfi e si scopriranno i loro balli tradizionali e come amano divertirsi Saranno i maestri di danze tipiche che arrivano direttamente dalla Lapponia

- Postazioni con gli autentici giochi in legno degli elfi: originali e divertenti giochi di abilità, adatti a tutte le fasce di età con cui abitualmente i piccoli elfi si cimentano per esercitare la loro destrezza e capacità di concentrazione. Una vera e propria sfida fino all'ultimo attimo di gioco

Altri giochi e attività verranno proposti durante la giornata per far vivere a tutti la magia delle feste e la gioia dell’attesa del Natale insieme a loro.

Appuntamento con Babbo Natale

Domenica 18 dicembre, ad attendere i bambini nella sua casetta, oltre agli elfi ci sarà Babbo Natale in persona che aspetterà tutti per ricevere le loro letterine, chiacchierare con loro e scattare una foto ricordo.