A Milano ci sarà un villaggio dedicato ai bimbi dove giocheranno a fare i pompieri

Bracieri, idranti e camion dei pompieri. Sarà un vero e proprio villaggio dedicato ai vigili del fuoco quello che verrà allestito tra la centrale di via Messina e la Fabbrica del Vapore per domenica 16 ottobre.

Dalle ore 10 grandi e piccini avranno la possibilità di partecipare e vedere un’ampia esposizione di automezzi in dotazione al comando di via Messina, visitare il museo storico, ammirare i modellini statici degli automezzi e salire sulla parete di arrampicata della centrale.

Non solo, i bambini potranno giocare insieme con l’associazione nazionale vigili del fuoco che organizzerà "Pompieropoli" con l’obiettivo di insegnare loro cos'è il rischio; inoltre potranno vedere da vicino l’imponente mezzo aeroportuale lo Striker e l’elicottero Drago 81 impegnato in moltissime attività di soccorso.

La giornata di festa è organizzata dal fondo comune di solidarietà dei vigili del fuoco delle sezioni Milano e Monza, ente nato 25 anni fa per volontà di alcuni vigili che volevano dare un aiuto a tutti quei colleghi che avevano avuto problemi di salute personale o in ambito familiare. L’associazione raccoglie dall’inizio dell’anno le quote di iscrizione e organizza manifestazioni allo scopo di raccogliere fondi e tramite il proprio organo di consiglio decide i colleghi destinatari degli assegni di sostegno. Oggi l’associazione è una realtà importante che conta più di 500 iscritti e ha aiutato in questi anni circa 200 famiglie di colleghi in difficoltà.