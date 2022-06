Basket, calcetto e padel nel nuovo Villaggio dello Sport

A Milano arriva una manifestazione dedicata allo sport, con una nuova iniziativa da Scalo Milano.

Per quattro giorni, dal 2 al 5 giugno, all’interno dell’outlet milanese verrà realizzato uno “Sport Village” a cielo aperto per accogliere visitatori, famiglie, appassionati sportivi e simpatizzanti e insegnare l’importanza dell’attività fisica non solo per il benessere fisico ma anche per l’apprendimento dei valori sani dello sport come la condivisione, la lealtà, il divertimento, lo spirito di squadra.

Le discipline da praticare

Tante e varie saranno le discipline che si potranno praticare - basket, calcetto, calcio balilla, teqball, football americano, padel, ping pong, football darts e infine e-sports - anche sotto la supervisione di coach d’eccezione come l’intera community di Urania basket, dai campioni della prima squadra alle giovani promesse passando per lo staff tecnico e medico.

Il villaggio sarà arricchito dalla presenza di numerosi stand espositivi dei partner Urania: aziende, associazioni e fondazioni benefiche, società sportive.

Maggiori informazioni sul sito dedicato