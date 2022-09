La grande festa in piazza a Milano: un villaggio dello sport gratuito e poi cena tutti insieme

Giochi, divertimento e voglia di stare insieme. Sabato primo ottobre si svolgerà nello spazio del parcheggio di piazza Selinunte, viale Aretusa, una giornata di sport e di festa.

"L'occasione per lanciare in quartiere, ma anche in tutta la città, le attività e le idee che stiamo mettendo in campo da luglio sul progetto all'interno dell'ex mercato comunale di piazza Selinunte", hanno fatto sapere dal Centro sportivo italiano, l'associazione che ha avuto in gestione da palazzo Marino l'ex mercato comunale, "per noi ormai il Selinunte Stadium".

L'evento è organizzato proprio dal Csi, da Kayros e da Sir, solidarietà in rete. Dalle 10 alle 19 ci saranno tornei gratuiti, e aperti a tutti, di calcio, basket, pallavolo. In più ci saranno esibizioni, giochi gonfiabili, lezioni di arti marziali, ballo, parkour e una pista di atletica.

E a fine giornata un altro momento di unità. "Dalle 19.30 condivideremo un'unica grande tavola, sulla quale, tra una chiacchera e uno scambio di idee, organizzeremo un pic nic, una cena, dove ognuno potrà consumare il proprio cibo portato da casa", hanno spiegato gli organizzatori.