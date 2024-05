Piazza Duca d'Aosta si trasforma in un grande villaggio sportivo

Dal 13 Giugno al 14 luglio?Piazza Duca D’Aosta si trasforma in un grande salotto open-air dove assistere tutti assieme alle partite di Euro2024, uno degli appuntamenti sportivi più attesi dagli amanti del calcio e della Nazionale, grazie a due schermi e diversi punti ristoro, gioco e intrattenimento.

Casa Azzurri

Nell’area antistante la stazione di Milano Centrale sarà possibile visitare Casa Azzurri grazie alla presenza di FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), seguire con Coca-Cola le partite di UEFA EURO 2024, praticare skateboard nello Skate Park di Plenitude e assistere ai campionati di Pattinaggio Inline Freestyle, promossi da Fisr e Word Skate (Federazioni italiana e internazionale Sport Rotellistici.

Il Villaggio in un luogo strategico di Milano

Senstation Summer nasce in risposta all’avviso pubblico lanciato dal Comune di Milano per animare in maniera positiva piazza Duca d’Aosta e, in continuità con la mission di rigenerazione urbana e sociale di Grandi Stazioni Retail, contribuirà a restituire un luogo strategico di Milano alla cittadinanza, permettendo a giovani, meno giovani e alle famiglie di riappropriarsi di uno spazio di grande valore per la collettività.