Un vero villaggio svizzero (col trenino del Bernina) tra i grattacieli

Dopo il successo dello Swiss Winter Village, con la pista da sci sintetica fra i grattacieli di Porta Nuova, Svizzera Turismo torna ad animare Piazza Gae Aulenti insieme alle destinazioni e ai trenini panoramici più amati dal pubblico italiano. L’iniziativa, questa volta, punta sulle attività per famiglie e sull’autunno, stagione propizia per esplorare a ritmo lento i boschi, le aree vitivinicole o le cittadine che ospitano sagre e rassegne gastronomiche.

L’obiettivo è far conoscere ai milanesi, specialmente alle nuove generazioni, l’offerta turistica e il patrimonio culturale elvetico attraverso esperienze ludiche, workshop e virtual reality. “La Svizzera, con il suo territorio ricco di aree verdi, è un enorme playground a misura di famiglia” sottolinea Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo Italia. Non solo le località di montagna ma anche le città svizzere invitano al movimento e all’attività all’aria aperta grazie ai numerosi parchi, alle aree gioco attrezzate e alla rete di sentieri e piste ciclabili. “Proponiamo alle famiglie un turismo slow, rispettoso dell’ambiente e carico di avventura”. Grazie alla vicinanza con la Lombardia e ai frequenti collegamenti in treno “la Svizzera si presta per un weekend fuori porta, per staccare la spina e rigenerarsi nella natura”. Treni panoramici, outdoor e laboratori Lo Swiss Family Village è composto da un’area gioco dove, sotto la guida di esperti istruttori, bambini e ragazzi possono scalare una parete, pedalare sul pump truck o fare un percorso di albering.

“È un modo divertente per avvicinare i giovani alla pratica dello sport e alla scoperta della natura” prosegue Christina Glaeser. Un’area è dedicata ai treni panoramici. Due vagoni in pioppo e forex riproducono due celebri percorsi, il Bernina Express e il Gotthard Panorama Express: si può salire a bordo, sedersi alla cabina di pilotaggio e intraprendere un viaggio virtuale grazie agli speciali Oculus lasciandosi incantare dalla bellezza dei paesaggi autunnali. Per la gioia dei più piccoli ci sono due trenini su gomma per simulare un giretto sul Trenino Verde delle Alpi, splendido tracciato che collega Domodossola a Berna, e sulla storica Ferrovia Monte Generoso. Il tendone, al centro del villaggio, ospita, invece, il cinema e i laboratori per le scuole e per il pubblico. Fra i film in programma “Heidi” e “Una campana per Ursli” che, in modo diverso, inneggiano a un ritorno alla natura. I laboratori presentano in chiave ludica la cura per l’ambiente, le tradizioni artigianali e l’innovazione che contraddistingue la Svizzera. Si 2 possono, per esempio, colorare le mucche di legno di Trauffer (storica azienda familiare della Regione di Berna) o i modellini ferroviari di Märklin.

La sostenibilità, i Patrimoni Unesco – fra cui il Monte San Giorgio e il Bernina Express - e le invenzioni made in Zürich sono protagonisti di giochi e divertenti presentazioni. Imparare giocando è il filo conduttore di tutte le attività. Coinvolgimento delle scuole e del pubblico Lo Swiss Family Village è aperto e visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 21. L’accesso è libero ma occorre iscriversi per utilizzare l’area gioco e partecipare ai laboratori. La mattina, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 15, ci sono degli slot riservati alle scuole primarie e alle ASD di Milano mentre i visitatori possono accedere dalle 15 alle 21 e durante i week end. Con l’ausilio di ledwall e con la presenza dei rappresentanti delle destinazioni, i visitatori possono raccogliere tantissimi spunti per programmare un viaggio in Svizzera, in particolare in Ticino, nella Regione di Berna e a Zurigo che sono i partner principali del villaggio insieme a Swiss Travel System. Grazie alle isole sensoriali, si può pregustare l’atmosfera autunnale con i suoi colori e profumi avvolgenti.