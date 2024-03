Il Villaggio delle Uova a due passi da Milano

Dal 16 marzo al 7 aprile a San Martino Siccomario torna il Villaggio delle Uova, un'occasione unica per scoprire la magia di Pasqua.

Tra giochi e animazione

Fino a domenica 7 Aprile, sorprese, animazione, giochi, laboratori creativi intorno a un tema sempre diverso ogni fine settimana ma un comune denominatore che è quello del divertimento all’aria aperta a contatto con la natura in un parco di oltre 35mila metri quadrati ricco di attrazioni.

Senza dimenticare la caccia alle uova ispirata alla mitica Easter Egg Hunt, tradizione che ha origine in tempi molto lontani quando i riti pagani seguivano il susseguirsi delle stagioni e la primavera veniva celebrata con rituali propiziatori per ingraziarsi la dea Eostre-Easter.

Raffigurata come un coniglio, la dea donava uova a grandi e piccini per simboleggiare la nascita di una nuova primavera. Per godere di un’esperienza indimenticabile, il Villaggio Pura Vida Farm consiglia di non farsi trovare impreparati e di portare con sé un cestino per scovare&acchiappare più ovetti possibile, quelli che un dispettoso personaggio ha disseminato in giro per tutta la tenuta.

Le iniziative per Pasqua

Per il fine settimana lungo di Pasqua (30-31 Marzo e 1 Aprile) il parco promette sorprese e tanta magia, mentre per salutare questa terza edizione e dire arrivederci al 2025, i protagonisti assoluti saranno i morbidi, tenerissimi, magici Conigli.

Tante le attrazioni sempre presenti: trattorini a pedali, trattorini elettrici, i pedalò per navigare la Lanca, gli animali della fattoria e la casetta del mais dove nuotare e fare capriole in un “mare” davvero speciale.

E ancora: animazione e laboratori creativi; il parco gonfiabili dove saltare e giocare anche se fuori piove; il labirinto; il toro meccanico; il Corn hole abbatti il barattolo dove poter misurare la propria abilità e precisione. Il Villaggio è inoltre pet friendly: le famiglie possono portare con sé i propri animali domestici al guinzaglio.

Informazioni utili

L’ingresso al Villaggio delle Uova (da 15 euro) si prenota sul sito dedicato ed è gratuito per i bambini nati dal 2021 al 2024.

Nelle date sold out la biglietteria potrebbe rimanere aperta in alcuni momenti della giornata: il numero di ingressi sarà limitato pertanto non si garantisce l’accesso a coloro che non hanno acquistato un biglietto online.