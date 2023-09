Il bellissimo villaggio delle zucche alle porte di Milano

Con l'arrivo dell'autunno torna il bellissimo campo di zucche di Pura Vida Farm, alle porte di Milano: un'oasi di puro divertimento dove i bambini possono trascorrere una giornata speciale in compagnia di giochi, laboratori, trattorini a pedali ed elettrici, piccole jeep e un tema diverso, suggestivo ed affascinante, ogni fine settimana dal 9 Settembre al 12 Novembre.

Un villaggio delle zucche da scoprire

Sabato 23 e domenica 24 settembre è la volta di "MedioEvo e Rapaci": i partecipanti potranno vivere un viaggio a ritroso insieme a dame, cavalieri in armatura, giullari. Il parco di Pura Vida Farm si trasformerà in un borgo medievale animato da figuranti in costume.

Verrà inoltre allestito un campo medievale: tra le proposte giochi con animazione, spettacoli e sfilate, tiro con l’arco e dimostrazioni dei combattimenti come ai tempi di Re Artù, di Robin Hood e di Lady Marian.

Protagonisti del terzo week-end di settembre anche i rapaci: grandi e piccini potranno ammirare questi animali affascinanti ed assistere a prove di volo e al battesimo del guanto.

I temi degli altri weekend

Tema del fine settimana successivo invece (30 settembre), Funghi e Tartufi, protagonisti, insieme alle zucche, dell’autunno lombardo: una parte del parco verrà trasformato in fungaia e tartufaia dove cani dall’olfatto sensibilissimo dimostreranno, sotto la guida di un valente trifulau, la loro abilità di cacciatori di pepite e funghi. In programma a rotazione, inoltre un laboratorio creativo dove i bambini potranno creare e decorare funghi fatti di pasta di sale.

Tra le attività sempre presenti i laboratori artistici di decorazione delle zucche e di pasta di sale. E poi attrazioni in perfetto stile americano quali il toro meccanico sul quale mettere alla prova il proprio equilibrio e il CornHole abbatti i barattoli; i trattorini a pedali ed elettrici, le jeep elettriche e i pedalò per esplorare la Lanca, le barchette paddler; gli animali della fattoria e i pony che non vedono l’ora di accompagnare i più piccoli in una cavalcata nel parco; la Casetta del mais per “nuotare” e fare capriole in un mare davvero speciale e i gonfiabili.

Biglietti

E' possibile acquistare i bliglietti on-line.