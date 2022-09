Il più grande campo di zucche del Nord Italia apre le sue porte

Arriva l'autunno, e in Lombardia tornano anche i campi di zucca, meglio conosciuti come Pumpkin Patch, un'occasione unica per le famiglie per scoprire i colori di questo frutto così unico, imparando anche a coltivarlo.

Il Villaggio delle Zucche di PuraVida Farm

In particolare, il Villaggio delle Zucche di Pura Vida Farm a San Martino Siccomario (Pv) organizza fino a novembre degli incontri per i bambini dedicati proprio alla zucca.

Sabato 1 e domenica 2 ottobre una speciale festa a tema animerà i campi di PuraVida Farm, con cavalieri, dame, armature per un viaggio indietro nel tempo, dal 2022 a ritroso nel Medio Evo.

Alla scoperta di un borgo medioevale

Il parco di Pura Vida Farm si trasformerà in un borgo medievale animato da figuranti in costume: verrà allestito anche un campo medievale, ci saranno giochi con animazione, spettacoli e sfilate, dimostrazioni dei combattimenti come ai tempi di Re Artù, di Robin Hood, Lady Marian, Ginevra e Lancillotto. Ma non ci saranno solo cavalieri in armature scintillanti e dame dai lunghi vestiti di velluto: protagonisti del primo fine settimana di Ottobre al Villaggio delle Zucche i rapaci: grandi e piccini potranno ammirare questi affascinanti volatili in una esposizione di esemplari diurni e notturni ed assistere a prove di volo e al mitico battesimo del guanto.

In programma inoltre due laboratori didattico-creativi per artisti e contadini in erba: i più piccoli potranno imparare come si coltiva un orto e come, in vista di Halloween, decorare una zucca.

Pura Vida Farm

Quello di Pura Vida Farm è il più grande Pumpkin Patch in stile americano del Nord Italia: un luogo immerso nel verde, 35.000 metri quadrati con alberi secolari, una fattoria didattica con pony, caprette, conigli e galline, animazione, giochi, golosità nei punti e laboratori didattici e creativi. Tra le attrazioni sempre presenti il magico labirinto di paglia, la vasca del mais, il pony e l’asinello, l'area fattoria, il circuito per i trattorini a pedali e quelli elettrici, il toro meccanico, cornhole e abbatti-barattoli. Nel parco un laghetto da navigare a bordo di pedalò per una gita formato famiglia.

PuraVida Farm è anche ristorante con menù alla carta e piatti tipici del territorio (la prenotazione è consigliata), oltre che corner per le grigliate, hamburger, hot dog, patatine fritte e pop corn American style. Inoltre ogni pomeriggio caldarroste e vin brulé.

Informazioni utili

Il Villaggio rimarrà aperto anche nelle giornate piovose per offrire un po’ di colore e divertimento: in caso di maltempo, si consiglia di munirsi di stivali da pioggia, impermeabile o giacca a vento e ombrello per tutta la famiglia.

Gli organizzatori consigliano comunque di visitare le pagine social del Villaggio delle Zucche per ogni aggiornamento relativo alla programmazione.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.