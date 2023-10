Vincent Peirani in concerto al Jazzmi

Un artista essenziale, che da dieci anni rinnova completamente il linguaggio della fisarmonica: è il musicista e compositore francese Vincent Peirani, dalla visione musicale cosmopolita e disinibita, dal tocco magico, raro e prezioso. Acclamato a livello internazionale, Vincent Peirani ha conquistato pubblico, critica e diversi riconoscimenti con il suo carisma, la sua immaginazione e la concezione artistica. Tra le sue collaborazioni spiccano i nomi di Denis Colin, François Jeanneau, Youn Sun Nah, Émile Parisien, Michel Portal, Louis Sclavis e Michael Wollny.

Domenica 22 ottobre alle ore 21.00 sarà in concerto con il nuovo album Jokers per il festival JAZZMI, al Volvo Studio di Milano in viale della Liberazione - angolo Via Melchiorre Gioia.

Ingresso con consumazione obbligatoria a partire da €10 previa registrazione al link https://bit.ly/VincentPeirani_JAZZMI



Particolarmente incline ad avventurarsi in territori inesplorati, con Jokers Peirani torna a mischiare le carte e a spingere i suoi confini ancora più lontano.

A suo agio negli stili piu? diversi e sempre pronto ad adattarsi a qualsiasi cambiamento di scenario, con il nuovo disco decide di cimentarsi per la prima volta nel trio jazz insieme a due “wildcard musicians” dalla forte vocazione all’ibridazione musicale: il chitarrista Federico Casagrande e il batterista Ziv Ravitz, entrambi con un notevole bagaglio di esperienza e abilità, influenze dal rock e dalla musica elettronica e una naturale inclinazione all’ecletticismo.

La figura di “Joker” deriva da quella del “Jester”, il giullare medievale, che trova rappresentazione nelle piu? diverse culture e nelle varie epoche storiche. Si tratta di una figura sempre elusiva, camaleontica: in un momento puo? vestirsi da comico, subito dopo diventa un saggio.



Ingresso fino a esaurimento posti.



Ad evento iniziato non sara? piu? possibile accedere. Info su https://jazzmi.it/events/vincent-peirani-jokers/