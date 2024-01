Vinifico Winery incontra Mitù per una cena evento

Uno dei ristoranti di cucina colombiana più iconici e raffinati di Milano incontra i vini di Vinifico Winery, in una serata fusion.

La cene prevede un percorso di degustazione di 5 portate che parte dall'antipasto fino al dolce, dove ogni raffinato piatto degli chef Davide De Luca e Alvaro Clavijo incontra il vino di 5 produttori italiani, in un'esperienza culinaria unica.

Il costo dell'evento sarà di 85 € a persona ALL INCLUSIVE.

-----------------------------

ANTIPASTI

Granillada leche de tigre e anacardi

Ceviche di capesante, uva, rambutan e chips di platana

Yuca fritta e maionese al lime

Chicharrones e salsa di papaya

PIATTO PRINCIPALE A SCELTA TRA

Entrana alla brace, salsa di fagioli, aji di mango e hierba buena

o

Polpo marinato all'annatto, melograno, insalata di fagioli e avocado



Gallery

Siate pronti a lasciarvi trasportare in un viaggio culinario straordinario che vi lascerà incantati e soddisfatti.