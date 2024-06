Vintage market

Un format pensato per coltivare una comunità inclusiva e per sensibilizzare il pubblico verso uno

stile di vita più sostenibile. Sostenibilità, inclusione, consapevolezza e riciclo: sono queste le parole chiave che caratterizzano e contraddistinguono Remira Market, il mercatino vintage ed eco-friendly che ha luogo a Milano in via Morosini 8, ingresso gratuito dalle 10:30-20:00.

