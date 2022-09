Violet Blend insieme ai Palaye Royale al Circolo Magnolia di Milano



La band fiorentina Violet Blend si esibirà martedì 23 agosto 2022 sul palco del Circolo Magnolia di Milano in supporto alla band statunitense Palaye Royale.



I Palaye Royale nascono nel 2008 a Las Vegas dai fratelli Remington Leith, Sebastian Danzig e Emerson Barrett. Imprevedibili, esuberanti e irriducibili a un solo genere, sono una vera e propria performance artistica, il cui sound elettrizzante attraversa alt pop, rock, glam ed emo. Il loro ultimo singolo «Paranoid» è stato nominato il singolo più hot della settimana dalla BBC Radio 1.



I Violet Blend sono una band alternative metal italiana, caratterizzata da vocalità straordinarie, ricca potenza sonora e sfrenata energia. Fondata nel 2014 a Firenze, la band è composta da Giada Celeste Chelli (voce e pianoforte), Alexi De Medici (chitarra), Ferruccio Baroni (basso) e Michel Agostini (batteria).

La band ha appena pubblicato il secondo disco ‘Demons’ per Eclipse Records (USA) e si appresta a presentarlo in giro per l’Italia e per l’Europa con ‘Demons Tour’.



In termini di tour, i Violet Blend hanno aperto per band rinomate come Radiohead, Garbage, Chris Slade (AC/DC), Vinnie Moore (Alice Cooper), Eva Poles (Prozac+), Finley, Rezophonic (Mario Riso, Cristina Scabbia) e la band britannica Antimatter.

Inoltre, la band ha vinto numerosi premi, tra cui Band Rivelazione del 2019 dal F.I.P.I. – Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale, #insiemeperlamusica 2020 di Elio e le Storie Tese, Trio Medusa, Cesvi e Radio Deejay, e il Premio Et Music a Sanremo Rock 2019.

L'album di debutto 'White Mask' (2018) evidenziava l'insostenibilità del rappresentare se stessi tramite il costante utilizzo dei social media, il nuovo album, 'Demons' (2022 - Eclipse Records), continua questo viaggio spostando l'attenzione più sul personale. Si concentra infatti sul meccanismo interno che usiamo per rapportarci con gli altri, creando ed adattando delle personali maschere tragiche per mostrarci e rappresentarci favorevolmente agli altri, gioco fatale in cui le verità fragili e crude rimangono nascoste.



L’evento è organizzato da Hellfire Booking Agency ed eRocks production.





Evento Facebook: https://fb.me/e/29drKtW1T

Biglietti: https://dice.fm/event/elnm6-palaye-royale-23rd-aug-circolo-magnolia-estivo-segrate-tickets?lng=it

Martedì 23 agosto 2022

Circolo Magnolia



Inizio concerti ore 21