Il visionari festival approda per la prima volta a milano il 21 maggio

Visionari Festival, l'esperienza che unisce musica e spiritualità, approda al Magnolia di Milano il 21 maggio 2023 per il primo grande evento dedicato a tutti i Visionari e ai loro sogni. Dopo più di 7 anni in giro per il mondo, con oltre 100’000 partecipanti in festa e più di 80 artisti internazionali coinvolti, dopo eventi organizzati a Tulum (Messico), Ibiza, Tokyo e Bali (Indonesia), finalmente arriva anche a Milano il VISIONARI FESTIVAL. Giardino Dei Visionari torna nella sua "città natale" con una experience incentrata su musica, spiritualità, yoga e wellness. Un viaggio che accompagnerà i partecipanti in un percorso musicale, spirituale e sensoriale unico al mondo, con 3 aree e più di 30 attività esclusive da vivere il 21 maggio 2023 al Circolo Magnolia, dalle ore 15:00 fino a tarda notte. Tra i musicisti, cantanti, producer ed insegnanti visionari ci saranno: Pablo Fierro, Lemurian, Etna, Janax Pacha, Santi & Tuğçe, Palosanto, Marianne Mirage, Ela Mare, Meg, Lucrezia Montrone, Filippo Mori, Federico Pistono e molti altri che saranno annunciati nei prossimi giorni. Un festival che offre un momento di riconnessione con se stessi e con la natura, prendendosi una pausa dalla città. Così nasce VISIONARI FESTIVAL, un evento che accompagna i partecipanti con oltre 30 esperienze proposte per immergersi nel suo universo: musica live & Dj set, yoga, healthy food, meditazione, sound healing, ecstatic dance, breathwork, cristalloterapia, human design, tarocchi, astrologia e tema natale, fiori di Bach, aromaterapia, make-up, henna, magia, acrobazia, equilibrismo, tamburi, boho market e molto altro! Artisti e performer provenienti da ogni angolo del mondo porteranno la loro visione musicale, artistica ed olistica per la prima volta a Milano: una vera cura per il corpo e per la mente. I live e dj set trasporteranno l'ascoltatore alla scoperta della miglior musica elettronica, dal downtempo all’etnica, da antiche sonorità desertiche all’afrobeat, dalla techno alla dark disco, dalla natura organica all’elettronica modulare. La sostenibilità e il rispetto dell'ambiente sono una priorità per il VISIONARI FESTIVAL: eco-friendly, contro lo spreco e con una proposta food vegetariana e vegana, l'organizzazione si impegna a rispettare la Terra. Con trucco e glitter biodegradabili e una politica Leave No Trace, mira a controllare la propria impronta ambientale. Le scenografie e gli allestimenti del festival sono invece ispirate a tradizionali atmosfere messicane, ibizenche e marocchine. VISIONARI FESTIVAL è organizzato da Giardino dei Visionari, agenzia di eventi e digital marketing fondata da Jamy Caruso, musicista che sotto il nome di ETNA ha prodotto per Joan Thiele, Gaia, Anastasio, Lola Ponce, oltre ad Ost per brand quali Roberto Cavalli, Nike, Fendi, Champion e molti altri, insieme all’Art Director e poetessa Rebecca Sadr.