Artemida Experience è lieta di presentare “Visioni Oniriche”, la mostra internazionale di arte contemporanea, che si terrà dal 25/6/2024 al 06/7/2024 presso la prestigiosa MA-EC Gallery, in via Santa Maria Valle 2, Milano (circa 700m dal Duomo).



La mostra "Visioni Oniriche" è concepita come un'esplorazione dei sogni, delle aspirazioni e delle visioni del futuro di ogni artista attraverso l'espressione contemporanea. Gli artisti partecipanti sono invitati a interpretare e tradurre in opere d'arte le molteplici dimensioni del mondo onirico, offrendo al pubblico un'esperienza emotiva e concettuale unica.



La mostra mira a stimolare la riflessione sul potere dei sogni nel plasmare le nostre percezioni, le nostre scelte e il nostro destino. In un mondo in continuo cambiamento, le visioni oniriche possono fungere da fonte di ispirazione, di speranza e di trasformazione.

Attraverso un'ampia gamma di medium artistici e di approcci creativi, intendiamo esplorare le molteplici prospettive sulle visioni oniriche, incoraggiando una riflessione profonda sul significato e sull'importanza di queste esperienze nell'ambito dell'arte contemporanea.



Visioni Oniriche ospiterà i lavori di 50 artisti internazionali e 15 artisti in formato digitale, per garantire una vasta gamma di opere e stili.



Ospiti e serata di apertura

La serata del vernissage della mostra avrà luogo il 25 giugno, dalle ore 18:00 fino alle 21:00 con la presenza della critica internazionale Vera Agosti, che decreterà i tre vincitori dell'evento e che ha contribuito alla stesura del testo critico introduttivo del catalogo.

Sarà presente all’inaugurazione anche Francesca Anita Gigli – Likeitalians, giornalista specializzata nell’ambito dell’arte e collaboratrice del giornale Finestre sull’Arte per la divulgazione culturale.



Artisti in esposizione

ADA, Adriana Finazzi – Adfi, Agg Szyfter, Amandine Minnard, Ammoe, Andrea Colarieti, Andrea Podda – Brava Gente, Andreina Cappai, Beatrice Baracchini, Beatrice Denti -Beatrix, Carmine Di Pietro, Dario Malerba – Malerbarts, Davide De Pieri, Elena Pellesi, Elisa Bertesago – Art To Be, Ema Szabo, Fabio Costa, ga, Giovanna Manca, Gisella Abbate – G.A. ,Giusi Loisi, HsuehYao Lu, Ileana Bianchi – ILBI, Jack Salvatori, Judith Holstein, Kami Befen, L’Aura, Laura Irene Di Stefano, Lory.S, Madar Lili Adrienn, Maria Suppa, Martina Bava, Monica Bietti, Monica Fossati, Nicole d’Amito, PIESSEPORTRAIT, Raffaella Folle, Raffaella Tognolatti – Raffio, Riccardo Salusti, Sara Gabrieli, Silvia Miglini, Sonia Salvetti, Stefano Zaniboni, Svemme, Vandagrazia De Giorgi, Virna Brunetto, Yasmeen Coccettini, Yazan Al-Refaai.





Alberto Fazart, Alessio Marzola, Anamaria Muresan - Serendeepity Art, Anette Steen – Astone, Chiara De Romanis, Elif Yaman, Fin Blood, Ha Nok Kim, Hyndralia, Ilario Peroni, Julia Dunko, Loredana Sansavini, Mercedes Vega, Miho Muto, Paola Puglisi.