Milano vista da 161 metri di altezza: quando salire al 39° piano di Palazzo Lombardia

Domenica 7 luglio sarà possibile salire al 39° piano di Palazzo Lombardia, il cosiddetto "Belvedere".

L'ultimo piano apre infatti le porte al pubblico offrendo a tutti i visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica e indimenticabile totalmente gratuita.

La vista di Milano

Salire in cima ad uno dei Palazzi più alti di Milano non significa solo trovarsi a 161 metri di altezza, ma anche godere del meraviglioso panorama della città dall’alto, una vista mozzafiato a 360 gradi per scorgere monumenti, edifici storici e punti strategici.

Informazioni utili

L’ingresso è dal Nucleo 1 di Piazza Città di Lombardia.

Il Belvedere è aperto dalle 10 alle 18 solo su prenotazione.