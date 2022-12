Si possono visitare tutte le caserme dei vigili del fuoco

Caserme dei vigili del fuoco aperte a tutti. Letteralmente. Nelle giornata di sabato e domenica 4 dicembre (dalle 10 alle 17) tutte le caserme dei pompieri della città metropolitana di Milano si potranno visitare liberamente. L'apertura è stata decisa per celebrare la patrona del corpo, Santa Barbara.

Saranno aperte le caserme di via Messina, via Sardegna, Darwin, Cuoco, Benedetto Marcello ma anche Rho, Legnano, Sesto San Giovanni, Gorgonzola, Garbagnate, Melegnano, Pieve Emanuele, Abbiategrasso, Corbetta, Inveruno e Magenta.

Inoltre, lunedì 5 dicembre presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza Sant’Angelo a Milano, è prevista alle ore 11.00 la messa officiata dall’arcivescovo Mario Delpini, alla presenza delle massime autorità civili e militari. La liturgia artistica musicale sarà curata dal maestro d’organo Christian Raimo. Prima della cerimonia, alle ore 10.45 nell’area del sagrato della chiesa, verrà effettuata la scenografica manovra di dispiegamento della bandiera da parte del personale vigile del fuoco del nucleo Saf (speleo alpino fluviale), specialisti in tecniche alpine in ambito metropolitano, con l’ausilio di un’autoscala.

Al termine della celebrazione, dopo un breve saluto del comandante dei vigili del fuoco Nicola Micele, verranno consegnati elogi dal capo del corpo nazionale ai vigili del fuoco milanesi che si sono particolarmente distinti in attività di soccorso tecnico-urgente nel corso dell’anno.