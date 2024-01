Alla scoperta della Bovisa post industriale

Sabato 20 gennaio arriva il secondo appuntamento de "La Milano dei quartieri", organizzato dall'ente Alpassoconitempi.

Per l'occasione, la visita porterà i visitatori alla scoperta della Bovisa, citata in canzoni ("Milan l'è on gran Milan"), romanzi ("Il ragazzo della Bovisa" di Olmi) e modi di dire.

Un sobborgo ancora da scoprire

La Bovisa è un sobborgo a nord ovest di Milano, il cui nome rimanda alla presenza del mercato dei bovini prima dell'arrivo dell'industria all'inizio del '900. Il vecchio quartiere operaio e industriale si è trasformato nel corso degli anni, con l'arrivo del Politecnico e vasto campus dedicato al design industriale e all’ingegneria aerospaziale nelle aree abbandonate dalle fabbriche.

Un periodo da ricordare

Del periodo agreste della Bovisa resta un’interessante testimonianza: la cascina Albana. Il passaggio dal periodo agreste a quello industriale è testimoniato nella chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio, dove si trova un affresco in cui è raffigurata una Madonna con lo sfondo delle ciminiere della Bovisa.

E ancora: i gasometri, di cui la cosiddetta "Goccia" è diventata simbolo del quartiere e si prepara a rinascere grazie a un progetto di rigenerazione urbana di grande respiro.

Informazioni utili

L'evento è a partecipazione gratuita, ma è gradita un'offerta a conclusione del tour.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.