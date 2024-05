Visita guidata al santuario e al Convento Carmelitano di Concesa

In accordo con i frati Carmelitani è stato ideato un percorso in tutti gli spazi principali all'interno della cinta muraria del convento, con inquadramento paesaggistico e storico. Su permesso speciale, in questa occasione saranno visibili anche alcuni spazi interni del convento che comprende composizioni pittoriche. conservate dal 1500 ad oggi.

La visita oltre che alla parte storica racconterà la quotidianità e la vita di un frate per evidenziare anche a chi è più esterno,le curiosità della vita in convento. Parte dei ricavi delle visite sono devoluti al Santuario per la conservazione degli spazi e dele opere al suo interno.



Il percorso comprende:

-?Inquadramento esterno del santuario con nozioni storiche e paesaggistiche

-Passeggiata lungo l'Adda con approfondimenti su l'incile del naviglio Martesana

-Inquadramento dal bel Vedere del santuario sul Villaggio di Crespi d'Adda e Villa Gina

-Percorso nei cortili e negli orti del Convento

-Percorso nelle stanze e corridoi del convento

-Visita al santuario

-Intervento di un padre Carmelitano per un saluto agli ospiti, e un breve racconto della vita in Convento

-Visita all'affresco "La madonna del Barcaiolo" del 1485



Parte dei ricavati delle visite guidate sarà offerta ai frati che si impegneranno di investire le risorse in materiale turistico e manutenzioni del santuario.