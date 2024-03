I carli di Lombardia nella biblioteca di Testori

Sabato 2 marzo alle ore 11.00 l’Associazione Giovanni Testori propone una visita guidata con i curatori Giuseppina Carutti e Jacopo Stoppa alla mostra “I Carli di Lombardia nella biblioteca di Giovanni Testori. Da Carlo Borromeo a Carlo Emilio Gadda” alla Sala del Tesoro al Castello Sforzesco .

La mostra è un percorso su alcuni personaggi chiave della storia e della cultura lombarda, tutti uniti dal patronimico Carlo e tutti importanti, se non centrali, per la parabola intellettuale di Testori. Si va da Carlo Borromeo a Carlo Emilio Gadda, passando per Carlo Maria Maggi, Carlo Cattaneo e Carlo Porta. La mostra, che ha raccolto una notevole successo di pubblico con oltre 4mila visitatori, presenta materiali documentari di grande importanza e fascino, come alcuni manoscritti di Gadda o il testamento di San Carlo Borromeo. Mappe, edizioni rare e stampe completano il percorso. Ciò che unisce i “Carli” è l’appartenenza ad una linea culturale e letteraria “espressionistica” secondo la definizione coniata da Dante Isella, filologo e profondo interprete di questa “famiglia” di scrittori e intellettuali. La figura di san Carlo è importante non solo per il riferimento culturale che ha rappresentato, ma anche per la forza retorica della sua scrittura, documentata dal suo “Memoriale ai milanesi”, opera che proprio Testori aveva riscoperto e pubblicato e che è tra i preziosi reperti esposti in mostra.