Visita guidata horror animata da attori - Il racconto di un omicidio sul fiume adda al buio

Visita guidata itinerante sul fiume Adda dal Santuario di Concesa al castello di Trezzo !



Trezzo, gennaio 1928,

come tutte le mattine una ragazza si reca al lavoro in fabbrica, ma un imprevisto la costringe ad allontanarsi dal gruppo di colleghe che si dirigono verso gli stabilimenti nei pressi di Crespi.Da li a poco Anita Barzaghi non arriverà mai al lavoro: i testimoni dicono di aver sentito urla strazianti venire dal sentiero del bosco, proprio sul tragitto tra Trezzo e Crespi.Solo il giorno dopo le acque del fiume Adda restituiranno un macabro ritrovamento.



LE NERE TRACCE DEL PASSATO (tratto da una storia vera accaduta a Trezzo).



Con il team di attori professionisti di wipteatro e GTtempo, vi faremo tornare nel passato e ci caleremo nella misteriosa vicenda per scoprire la verità su questo caso ancora oggi irrisolto.

In questo spettacolo testato e apprezzatissimo la notte di Halloween, testimoni, famigliari ma anche complici e assassini riprenderanno vita per svelarci i dettagli di quello che inizialmente sembrava un semplice suicidio. Un mostro si nascondeva nell'ombra?



La visita itinerante comprende un percorso si circa 1200 metri al buio di circa 75/90 min con le sceneggiature e i racconti di attori professionisti.

Ricerche in archivio storico di Cristian Bonomi, scritto da Danilo Lamperti, CON GLI ATTORI DI "GT TEMPO" e la collaborazione di "WIP TEATRO"



PARTENZE: dalle 21:.00 alle 22, ogni 30 minuti, con gruppi di massimo 30 persone

PRENOTAZIONE: obbligatoria, tramite acquisto dei biglietti in fondo a questa pagina

TIPO DI EVENTO: visita guidata horror, mistero

COSTO: 15€ A PERSONA

FASCIA D'ETA': sconsigliamo la visita a ragazzi al di sotto dei 14 anni, LE TEMATICHE, AFFRONTATE E LA VISITA ANIMATA SONO PER UN PUBBLICO ADULTO.



DIVIETI: divieto di accesso a persone con difficoltà motorie, problemi cardiaci respiratori o annessi alla claustrofobia, mamme in gravidanza, cani e animali di qualsiasi genere.



CONSIGLI: scarpe comode o da camminata per la presenza di gradini, torcia, VESTIARIO ADATTO ALLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE.

- parcheggio via Falcone e Borsellino (a 10 minuti dal Castello e a 10 minuti dal santuario) questo è in mezzo alle due location e risulta essere quello più comodo a fine evento per il recupero delle macchine, sconsigliamo soste improvvisate o dell'ultimo minuto, non sono tollerati ritardi, non sarà possibile pertanto aggiungere i ritardatari alle altre partenze.

Parcheggio al santuario via leonardo da vinci 5, ma segnaliamo essere distante 12-15 min a fine evento.





- RITROVO ingresso di fronte al sagrato del santuario carmelitano di Concesa, via Leonardo da Vinci 5, trezzo sull'Adda

-presentarsi con un anticipo di 10 minuti rispetto alla partenza del tour



-il rientro ai parcheggi è in autonomia