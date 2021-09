Visita guidata teatralizzata e interattiva per bambini - Leonardo da vinci

Un giorno imparerò a volare.

2 e 23 ottobre 2021, ore 10:30 - 15:30 - 16:30, durata 90 minuti

Teatro partecipativo e visita guidata su Leonardo Da Vinci dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

In questa occasione vi sveleremo i piccoli segreti del grande genio Leonardo da Vinci! Chi erano i suoi amici? Che abitudini aveva Leonardo?

I bambini inoltre diventeranno protagonisti insieme agli attori per scoprire insieme le opere di Leonardo e avranno l'opportunità di poterne anche fare parte...



LA VISITA COMPRENDE:

- proiezione adattata a bambini con la storia di Leonardo Da Vinci presentata da uno dei fantastici amici di LEO. (MUSEO)

- spettacolo teatralizzato della compagnia WIP TEATRO " UN GIORNO IMPARERÒ A VOLARE", con simpatici interventi sulla vita, sulle opere e sulle invenzioni di Leonardo, una rassegna divertente e curiosa pensata per i piccoli.

- SALITA SULLA TORRE DEL CASTELLO, dove sono presenti le riproduzioni dei quadri più importanti di Leonardo da Vinci, con la spiegazione rivista ed adattata alla fascia d'età da una guida esperta, e uno sguardo dall'alto a 45 metri di altezza dello stesso paesaggio che disegnò il GENIO in uno dei suoi codici.



METODO DI PRENOTAZIONE:PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PREVIO ACQUISTO ONLINE, su prolocotrezzo.com

