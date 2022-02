Un San Valentino speciale al Monumentale

In occasione di San Valentino, come ogni anno, Gli Amici del Monumentale hanno organizzato una passeggiata per ammirare addii, ultimi baci e abbracci, ma questa volta racconteranno anche storie emozionanti di coppie che in vita hanno perseguito un ideale comune e hanno realizzato insieme un progetto importante.

Informazioni utili

Il ritrovo è previsto alle 10 al chiosco bar di Brunella nel piazzale del Monumentale.

In caso di numerose adesioni, per garantire il distanziamento e un ascolto ottimale, è previsto l'utilizzo di radiocuffie igienizzate dotate di auricolare monouso, al costo di 3 euro a persona.

Prenotazione

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 febbraio scrivendo a prenotazione@amicidelmonumentale.org

Chi lo desidera potrà, al momento, associarsi agli Amici del Monumentale oppure rinnovare la tessera se già socio.