Alla scoperta delle Terrazze del Duomo e di un panorama unico

Domenica 17 aprile, in occasione di Pasqua, sarà possibile salire sulle terrazze del Duomo e ammirare il bellissimo panorama della città.

Le Terrazze del Duomo

Le Terrazze del Duomo di Milano sono un unicum nel panorama italiano. Come stalagmiti di pietra secolare innalzate in tensione verso il cielo, le guglie svettano dalla splendente Cattedrale marmorea per sollevare una preghiera di fede e magnificenza. Ogni dettaglio architettonico e decorativo, strutturale o ornamentale, porta con sé un’eredità dettata dalla tradizione scultorea tramandata dalla maestria degli scalpellini che nel laboratorio marmisti dedicano sapienza e cura ad ogni manufatto. Un percorso di un’ora per viaggiare attraverso la storia e allenare lo sguardo all’infinita ed eterna bellezza.

Informazioni utili

La durata del tour è di 60 minuti e la visita avverrà in lingua italiana.

La salita alle Terrazze è in ascensore, la discesa è a piedi. È necessario abbigliamento e calzature comode idonee al percorso.

Come prenotare

Per prenotare visitare la sezione dedicata.