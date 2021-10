A Villa Arconati le visite guidate al giardino per scoprire i colori del foliage

Inizia l’autunno e il giardino di Villa Arconati Far si colora di nuovi colori caldi che regalano alla nostra piccola Versailles un fascino ancora più suggestivo, da godere nella luce calda degli ultimi pomeriggi prima del freddo invernale. Da domenica 24 ottobre un orario ridotto, ma sempre le stesse opportunità di godere dell’incanto della villa e del suo giardino.

Le visite guidate

- Visita guidata nel Palazzo: il percorso, della durata di circa 1 ora, vi porterà alla scoperta degli ambienti più illustri della Villa - non visitabili senza la presenza delle Guide: la maestosa Sala di Fetonte, con lo spettacolare affresco settecentesco dei Fratelli Galliari, gli scenografi della Scala di Milano, e la meravigliosa Sala da Ballo, tripudio del più raffinato barocchetto lombardo, la Sala della Caccia, unico ambiente in cui ancora oggi si conservano dodici tele del 1707 del maestro Angelo Maria Crivelli detto il Crivellone; la maestosa Sala Museo che conserva l'imponente scultura di Tiberio, anticamente creduta Pompeo Magno, la statua sotto la quale secondo la leggenda fu pugnalato Giulio Cesare. Aperta al pubblico per la prima volta anche la Biblioteca Arconati - in cui si conservano circa 2.000 volumi antichi - il cui restauro ha permesso di riscoprire i bellissimi affreschi settecenteschi. E dopo potrete visitare autonomamente il Giardino per tutto il tempo che desiderate, fino all'orario di chiusura!

Al termine della visita sarà possibile passeggiare nel Giardino monumentale fino all'ora di chiusura.

Orari: 15.

- Visita guidata al Palazzo e giardino: la nuova visita guidata della Stagione 2021 in circa 90 minuti vi porterà alla scoperta del Palazzo, ma anche dei dodici ettari di cui si compone lo spettacolare giardino monumentale, uno dei pochissimi esempi di giardino all'italiana e alla francese che ancora oggi si conservano in tutta la Lombardia: statue silenti adagiate nei loro teatri, fontane dagli spettacolari giochi d'acqua, pareti di vegetazione che creano viali prospettici fanno di questo giardino un luogo dal fascino unico. Una passeggiata alla scoperta degli ambienti più suggestivi e recentemente restaurati: la Limonaia e la Torre delle Acque, il teatro di Andromeda e il maestoso Teatro di Diana, il Teatro Grande dedicato ai Sensi e alle Stagioni, fino a giungere al settecentesco parterre, in cui il restauro ha riproposto lo spettacolare disegno settecentesco di Marc'Antonio Dal Re. In caso di maltempo, la visita verrà effettuata interamente nel Palazzo, con l'accesso ad alcune sale non incluse nel tradizionale percorso di visita.

Orari: ore 11.30 e 14.30.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...