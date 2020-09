Visite al Duomo di Milano, il nuovo calendario dell'autunno

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano rinnova la sua proposta di visite guidate per i mesi di settembre e ottobre 2020: dai classici ‘Duomo Tour’, ‘Passeggiata tra le Guglie’, ai nuovi percorsi concettuali tra enigmi, segreti, tradizioni e melodie.

Nel periodo tra la fine dell'Estate e l'arrivo dell’Autunno, le atmosfere settembrine si caricano di colori avvolgenti, echi lontani e incantevoli suggestioni, così il Duomo di Milano si tinge di un rinnovato fascino.

Le proposte di settembre e ottobre

Tra i mesi di settembre e ottobre una ricca proposta di tour che spaziano dalle tradizioni secolari, come il singolare rito ambrosiano della Nivola, alla musicalità imponente dell’Organo, ancora oggetto di importanti restauri, fino alle curiosità e gli enigmi: ispirazione tipica della Cattedrale gotica e specchio della religiosità medievale in cui forme, numeri e animali fantastici offrivano e tuttora offrono molte simboliche letture.

Un’esperienza unica per scoprire la Cattedrale meneghina sotto una nuova luce e per conoscere i segreti che da secoli sono custoditi tra le alte e imponenti mura marmoree di questo straordinario capolavoro di Arte e Fede.

Il programma

- Domenica 20 settembre ore 14:30

Percorso: Cattedrale con accesso esclusivo alla Cappella Feriale

Costo: Intero (12+ anni): 12 € - Ridotto (6-11 anni): 8 €. Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il concerto d'organo, il biglietto di ingresso, il sistema di microfonaggio.

Ogni anno in Duomo si ripete il suggestivo Rito della Nivola. Un rito unico, che celebra la devozione verso il Santo Chiodo, la reliquia più importante conservata a Milano. Sai dove si trova il Santo Chiodo? È collocato a circa 50 metri d’altezza nella volta absidale ed è accessibile solo con una particolare macchina a forma di nuvola, detta appunto “Nivola”. Vuoi saperne di più? Non perderti la visita guidata alla scoperta dell’affascinate storia della reliquia, che la tradizione racconta essere giunta a Milano grazie a Sant’Elena, e della secolare tradizione del rito, istituito da San Carlo. Avrai la possibilità di accedere, durante il percorso guidato, alla zona absidale, normalmente chiusa al pubblico, per vedere da vicino e conoscere le caratteristiche di questa speciale macchina seicentesca.

- Sabato 10 ottobre, ore 15

Percorso: Cattedrale – Concerto d’Organo

Costo: Intero (12+ anni): 12 € - Ridotto (5-11 anni): 8 €

Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il concerto d'organo, il biglietto di ingresso, il sistema di microfonaggio.

Una straordinaria opportunità per conoscere l’organo del Duomo, in questo momento oggetto di un’importante campagna di restauri. Con le sue 15,800 canne è il più grande in Italia, secondo in Europa. Guidati dal Maestro Emanuele Vianelli, primo organista della Cattedrale, potrete accedere all’area absidale, normalmente non visitabile, per osservare da vicino il coro ligneo e l’organo, con le sue casse dorate e le ante dipinte, e scoprire il funzionamento di questo meraviglioso strumento. A conclusione della visita goderete dell’ascolto di brani eseguiti per voi dal maestro.