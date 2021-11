Visite gratis all’Ospedale San Giuseppe di Milano

Visite a costo zero per promuovere l'attività di prevenzione. Succede martedì 23 novembre all'ospedale San Giuseppe di Milano, in occasione della Giornata di prevenzione dei tumori del collo.

MultiMedica - annuncia la società - partecipa alla prima giornata di sensibilizzazione indetta dalla Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale, mettendo a disposizione dei cittadini milanesi gli specialisti del nosocomio di Via San Vittore, per visite e colloqui finalizzati allo screening precoce. .

Martedì, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15, sarà possibile sottoporsi a una visita specialistica gratuita presso gli ambulatori di chirurgia oncologica cervico facciale, in via San Vittore 12. Non è richiesta la prenotazione; sarà sufficiente, una volta arrivati presso la struttura sanitaria, presentarsi direttamente al Cup per registrarsi.

In Italia i tumori della testa e del collo sono al sesto posto tra le neoplasie più diffuse. Ogni anno vengono diagnosticati circa 10mila nuovi casi, con una tendenza all’incremento e un’incidenza che aumenta progressivamente a partire dai 50 anni. Ad essere più colpiti gli uomini, che si ammalano con una frequenza media 3 volte superiore rispetto alle donne. Chi fuma, inoltre, corre un rischio 15 volte maggiore, che aumenta ulteriormente se si aggiunge anche il consumo di alcol.

I campanelli d’allarme ai quali prestare attenzione possono essere bruciore o lesioni nel cavo orale, mal di gola, raucedine persistente, deglutizione dolorosa e fastidiosa, ma anche naso chiuso o che sanguina da una narice. Se persistono da almeno 3-4 settimane, questi disturbi richiedono un approfondimento specialistico.

“Negli ultimi anni è decisamente migliorata la possibilità di cura per questi tumori rari ma bisogna agire per tempo - spiega il dottor Stefano Righini, direttore U.o.v. di chirurgia oncologica e ricostruttiva cervico-facciale presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano -. Abbiamo deciso di aderire alla Giornata del 23 novembre perché è fondamentale informare la popolazione e insegnare a riconoscere i sintomi di questo tipo di neoplasie: una diagnosi precoce può portare a un tasso di sopravvivenza che arriva all'80-90%”.