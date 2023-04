Visite guidate alla scoperta di esclusive opere d’arte di 6 urban artist italiani

Indirizzo non disponibile

Il 29 e 30 aprile sarà possibile vivere una nuova esperienza immersiva nell’arte urbana. Un percorso gratuito all’interno del Prologis Park Romentino per ammirare opere di Urban Art dall’effetto tridimensionale. Prenotando il proprio posto si potrà fare un viaggio in una galleria d’arte di oltre 110 mila metri quadrati inserita in un parco logistico, a pochi chilometri da Novara.

Qui, 6 urban artist italiani di fama internazionale, hanno utilizzato le facciate degli edifici come tele per realizzare delle opere inedite che hanno coperto una superficie di circa 800 mq. in un posto unico, confortevole e accogliente, dove l’arte e la creatività si fondono nel contesto urbano.

Curatore di questa galleria è Enrico HEMO Sironi, uno dei sei urban artist creatori delle opere insieme agli artisti Peeta, Joys, Made 514, Etnik e Dado.

Le opere si concentrano sul tema del cambiamento, sulla tensione continua a guardare avanti, al futuro. Un’attitudine che impone dinamicità e movimento e che vengono rappresentate dagli artisti attraverso un dialogo con l’ambiente circostante. Attraverso tratti stilistici differenti dalla grande potenza espressiva, gli artisti coinvolti offrono la loro personale visione. Il risultato finale è un’esperienza immersiva nella street art contemporanea per un'interessante fotografia della migliore creatività urbana attiva in Italia.

Il progetto di Prologis Park Romentino rappresenta la volontà di Prologis, azienda internazionale che opera nel settore immobiliare per la logistica e proprietaria del parco logistico di Romentino, di continuare nel segno della street art.

L’obiettivo è quello di pensare al parco logistico sempre più come un luogo di socializzazione, in cui i lavoratori possono trovare una serie di servizi che vanno ad arricchire la loro giornata lavorativa. Una nuova filosofia racchiusa dall’azienda nella dicitura PARKlife™.

Per prenotare la propria visita guidata gratuita è necessario effettuare la registrazione sul sito dedicato. L’ingresso è consentito alle ore 10:30 e alle ore 12:00, per ogni visita, ad un massimo di 25 partecipanti.