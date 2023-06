Maculopatie, screening gratuiti per la salute degli occhi a Milano

Oggi fare prevenzione è diventato un imperativo per tutti e le campagne per sensibilizzare la popolazione sulle diverse patologie che compromettono la salute degli occhi sono una via importante quanto efficace per agire in tempo.

Avere problemi di vista è considerato un fenomeno normale con l’invecchiamento, tuttavia ‘le maculopatie sono la causa principale di perdita della vista negli ultrasessantenni’, come spiega il prof. Francesco Bandello del San Raffaele di Milano, ‘e nella forma diabetica possono colpire anche i più giovani che all’improvviso non riescono più a lavorare.”

L’iniziativa

Parte da Milano, il 1° luglio presso la Bocciofila Caccialanza, la campagna per la prevenzione delle maculopatie con visite gratuite della vista di primo livello dedicate alla popolazione maggiormente a rischio per età (oltre i 50 anni).

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulle maculopatie, in particolare Degenerazione Maculare legata all’età Umida (nAMD) ed Edema Maculare Diabetico (DME), e far emergere i bisogni non soddisfatti di pazienti e caregiver, tra cui il mantenimento di una vita sociale e lavorativa attiva.

Promossa da Roche Italia con il patrocinio di Associazione Pazienti Malattie Oculari (APMO), Comitato Macula, Retina Italia ODV e Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (SISO).

Le maculopatie oculari

Le maculopatie sono patologie oculari che interessano l’area che si trova al centro della retina, ovvero la macula. Le più diffuse sono la degenerazione maculare legata all’età e l’edema maculare diabetico, che colpiscono principalmente le persone con più di 50 anni, la fascia di età più rappresentativa della popolazione italiana. Queste patologie hanno anche un impatto enorme sulla qualità di vita dei pazienti e dei loro caregiver.

La degenerazione maculare legata all’età colpisce la parte della retina deputata alla visione centrale nitida. Circa 20 milioni di persone in tutto il mondo ne soffrono ed è la causa principale di perdita della vista negli ultrasessantenni.

Anche l’edema maculare diabetico (DME) è una grave patologia della vista, una complicanza del diabete (soprattutto di tipo 2). Nel mondo sono circa 21 milioni le persone che ne soffrono. Gli alti livelli di glucosio deteriorano i piccoli vasi sanguigni della retina che, una volta danneggiati, iniziano a sanguinare e riversare liquidi nella macula provocando un edema.

“L’AMD e il DME causano al paziente una rapida perdita dell’autonomia, per la progressiva riduzione della visione centrale e dettagliata. Questo ha un impatto notevole sia sulla quotidianità sia sulla psiche della persona e dell’intero nucleo familiare. Ad esempio, l’edema maculare diabetico, essendo associato al diabete e non all’età, può colpire anche pazienti più giovani che all’improvviso non possono più lavorare. Al contrario, la degenerazione maculare neovascolare colpisce prevalentemente le persone oltre i sessant’anni, che si trovano a vivere il profondo disagio di non essere autonomi, di non poter vedere bene, di non poter andare da soli a fare le visite e a farsi somministrare la terapia. Diventa fondamentale quindi una presa in carico del paziente tempestiva ed adeguata”, spiega il Professor Francesco Bandello, Direttore dell'Unità di Oculistica dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e Presidente Associazione Pazienti Malattie Oculari.

Ad oggi, il trattamento principale per le maculopatie prevede l’utilizzo di inibitori del VEGF (fattore di crescita dell'endotelio vascolare), una proteina che stimola la crescita di nuovi vasi sanguigni. Nella maggior parte dei pazienti può migliorare la visione se la diagnosi è stata precoce e il trattamento tempestivo e se eseguito a cicli regolari nel tempo.

Visite gratuite

La prima tappa della campagna coinvolgerà Milano: il 1° luglio presso la Bocciofila Caccialanza (Via Padova, 91) messa a disposizione dalla FIB – Federazione Italiana di Bocce. Durante queste due giornate, saranno effettuate visite della vista di primo livello gratuite alla popolazione maggiormente a rischio per età (oltre i 50 anni) per la prevenzione delle maculopatie. Saranno effettuate da uno specialista, includeranno una scansione precisa della retina attraverso la tomografia a coerenza ottica (OCT).