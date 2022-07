Estate in città, le visite gratis per i bambini al Museo Poldi Pezzoli

Per i bambini che rimangono in città in estate arriva una bella iniziativa del Museo Poldi Pezzoli. Il museo per tutta l’estate offre infatti numerose iniziative e attività dedicate, tutte da scoprire.

Una festa importante

"Tra poche settimane, precisamente il 27 luglio, festeggeremo un anniversario importante: il bicentenario del fondatore del museo, Gian Giacomo Poldi Pezzoli" comunica il museo.

In vista delle celebrazioni che vedranno un ricco palinsesto di proposte per tutto il 2022, sarà possibile conoscere meglio Poldi Pezzoli e la sua casa già durante la stagione estiva.

Ogni mercoledì il museo propone visite e laboratori per grandi e piccini nelle sale del museo e nelle vie sulle quali si affaccia il Palazzo Poldi Pezzoli.

Le visite per i bambini

- Bambini dai 6 agli 11 anni. Accompagnati dagli educatori, i giovani visitatori scopriranno chi era Gian Giacomo Poldi Pezzoli, straordinario collezionista e uomo dell’Ottocento.

"Album di famiglia", 13 luglio, ore 11-12. Visitando le stanze della casa raccontiamo la storia della famiglia Poldi Pezzoli attraverso aneddoti e ritratti. Nell’attività laboratoriale ricostruiremo l’album di famiglia di Gian Giacomo.

Per iscriversi visitare il sito dedicato.

"Profilo di Gian Giacomo Poldi Pezzoli", 20 luglio, ore 11-12. Nel secondo appuntamento raccontiamo in modo più approfondito le passioni di Gian Giacomo, le sue amicizie, i suoi interessi e costruiamo insieme il suo profilo Instagram. Dovranno esserci immagini che lo ritraggono, oggetti e posti che ama, amici…e quale sarà il suo nickname?

Per iscriversi visitare il sito dedicato.

"La valigia di Gian Giacomo", 10 agosto, ore 11-12

Nel terzo appuntamento raccontiamo i viaggi di Gian Giacomo, nel mondo e nel tempo, viaggi geografici ma anche viaggi fantasiosi e dell’immaginazione. Proviamo insieme a seguire i suoi spostamenti. Nel laboratorio, ora che lo conosciamo un po’ meglio, proviamo a immaginare quali sono le 5 cose che non potrebbero mai mancare nella sua valigia. E tu, quando parti, cosa porti con te?

Per iscriversi visitare il sito dedicato.

- Bambini oltre i 12 anni

"Alla scoperta di un palazzo", 3, 24 e 31 agosto, ore 10,30-11,30

Una visita inedita che permette di guardare la figura di Gian Giacomo Poldi Pezzoli da un nuovo punto vista. La storia e l’architettura del palazzo vista da via Manzoni, via Morone e via Bigli, scoprendone scorci inusuali e interessanti.

Per iscriversi alla visita del 3/08 visitare il sito dedicato.

Per iscriversi alla visita del 24/08 cliccare qui.

Per iscriversi alla visita del 31/08 cliccare qui.