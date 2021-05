Milano da scoprire: riprendono le visite alla Chiesa Rossa

Da domenica 16 Maggio le visite guidate alla chiesetta Santa Maria alla Fonte, conosciuta e amata dai milanesi come la Chiesina Rossa (dal colore dei mattoni), lungo l'Alzaia del Naviglio Pavese. Dal 2009 è affidata ai frati Minori Cappuccini così come la canonica. Il Rettore del complesso e della comunità di francescani che vi abita, dal 2020 è Fra Mauro Miselli, proveniente dal Convento dei Cappuccini Missionari di piazzale Cimitero Maggiore 5 e ideatore con la Famiglia Marinoni della manifestazione benefica 'Pane in piazza.

Le origini

Le origini di Santa Maria alla Fonte, capolavoro neoromanico, sono antichissime. Nel 988 d.C. un documento scritto già ne attestava l’esistenza, citando pure le fondamenta di un sacello paleocristiano. Il sito è notificato come edificio di notevole interesse artistico dal 1911 e nel 1928 è stato dichiarato monumento nazionale.

Essa sorge in un'ampia area verde un tempo sede di due cascinali dei quali uno trasformato in una biblioteca comunale multimediale e l'altro lasciato a portico aperto oltre a un rudere, ora recuperato. Oggi Santa Maria alla Fonte è una meta che merita davvero di essere riscoperta e apprezzata perché ricca di storia e di incanto.

Prezioso per le sorti della Chiesa il supporto del Comitato Chiesa Rossa, un gruppo di cittadini volontari che dal 1988 si spende per sostenerne l'uso pubblico e scongiurare l'abbandono. Il lockdown aveva interrotto la consuetudine delel visite guidate, ma domenica

16 Maggio si ricomincia.

Informazioni utili

L'appuntamento sarà a cura della docente di Storia dell'arte Enrica Garlati. Iscrizioni via email: rettoria@santamaria-allafonte.it o whtsapp al M. 335.6810133. La partecipazione è a offerta libera.