Alla scoperta del Duomo di Milano con nuove visite guidate

Domenica 16 maggio riprendono le visite guidate al Duomo di Milano. In particolare, è previsto un tour alla scoperta dell’Area Archeologica, ove si trovano i resti del Battistero di San Giovanni alle Fonti, il primo Battistero a pianta ottagonale della cristianità, e della Cattedrale, che con le sue 3400 statue e 55 vetrate colorate, è il più importante esempio di stile gotico del Nord Italia. Raggiunte le terrazze, una vista mozzafiato ti sorprenderà passeggiando sul tetto della Città a due passi dal cielo.

E' inoltre previsto l'accesso alle Terrazze in ascensore.

Norme anti covid

In tutto il Complesso Monumentale è obbligatorio l’uso di mascherine, garantendo per tutto il periodo di durata della visita la copertura di naso e bocca. Non è consentito l’utilizzo di mascherine con valvola.

La durata del Tour è di 90 minuti.

Come prenotare

E' possibile prenotare direttamente sul sito dedicato.

