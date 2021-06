Alla scoperta delle guglie del Duomo nel weekend: orari e biglietti delle visite guidate

Da sabato 12 giugno, e fino a fine luglio, è di nuovo possibile passeggiare tra le meravigliose guglie del Duomo. I visitatori potranno scoprire un percorso guidato di un’ora per viaggiare attraverso la storia e allenare lo sguardo all’infinita ed eterna bellezza del Duomo di Milano.

Acquista qui i biglietti a prezzi scontati

Le Terrazze del Duomo

Le Terrazze del Duomo di Milano sono un unicum nel panorama italiano. Come stalagmiti di pietra secolare innalzate in tensione verso il cielo, le guglie svettano dalla splendente Cattedrale marmorea per sollevare una preghiera di fede e magnificenza. Ogni dettaglio architettonico e decorativo, strutturale o ornamentale, porta con sé un’eredità dettata dalla tradizione scultorea tramandata dalla maestria degli scalpellini che nel laboratorio marmisti dedicano sapienza e cura ad ogni manufatto.

Informazioni utili

La durata del tour è di un'ora ed è in lingua italiana. Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il biglietto di ingresso e il sistema di microfonaggio.

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.

