Alla scoperta della Metropolitana Rossa con le visite guidate della Fondazione Albini

Sabato 22 maggio la Fondazione Albini riapre le porte al pubblico con la visita guidata sulla Metropolitana Milanese, un viaggio alla scoperta del progetto con aneddoti, materiale inedito e story telling per vivere "La Rossa con occhi nuovi".

Si continuerà poi, nel pomeriggio dalle 16:30, con un tour tra i pezzi di design presenti in Studio per accompagnare i visitatori nelle sale dello studio appartenuto al Maestro Franco Albini e alla "gran dama dell'architettura Franca Helg. Non una semplice visita, ma un'esperienza immersiva nel metodo e nelle opere contenute nello spazio della Fondazione e supportate dai documenti di archivio.

Prenotazioni

Le visite sono su prenotazione scrivendo a: info@fondazionefrancoalbini.com.