Un pomeriggio speciale (e gratis) al Museo Botanico

Sabato 20 maggio arriva un pomeriggio speciale dedicato alla natura e all'aria, al MuBAJ - Museo Botanico Aurelia Josz.

Gli appuntamenti

Si parte alle ore 15 con le visite guidate per gruppi di 30 adulti (su prenotazione): grazie alla collaborazione degli studenti e delle studentesse dell’Istituto Tecnico Economico - Liceo Linguistico La Manzoni e dei volontari e delle volontarie del Museo, quest’anno le visite si svolgono anche in lingua straniera (per questo appuntamento in inglese e tedesco).

Dalle 17 alle 18, grazie alla partecipazione del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l‘Ambiente - UNIMI DeFENS e ai volontari e volontarie del Patto per la Lettura, avrà luogo “Quanti profumi nell’aria!”: un momento di attività ludica e didattica dedicato alle famiglie per parlare di aria, di odori e profumi. L’incontro ha una capienza massima di 30 persone, è necessario prenotarsi.

L'ingresso libero durante il pomeriggio

Per tutto il pomeriggio, dalle 15 alle 19, l’ingresso all’area del Museo sarà libero previa registrazione all’ingresso.

Tutte le attività sono gratuite. Per prenotarsi, scrivere a museo.botanico@comune.milano.it.