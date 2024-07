Milano capitale del Liberty: tutti gli itinerari della nuova edizione di Art Nouveau Week

Dall’8 al 14 luglio 2024 in tutta Europa torna l’Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni.

In questa sesta edizione, con filo conduttore la felicità, le attività sono promosse e in parte organizzate dall’Associazione Italia Liberty e curate da Andrea Speziali.

Milano, la capitale del Liberty

Milano si rivela la capitale del Liberty per le opere di Giuseppe Sommaruga, protagonista della stagione Modernista in Italia: i percorsi organizzati da Italia Liberty in collaborazione con Scoprire Milano propongono, con le guide Marta Candiani e Monica Torri (architette) e Boris Stupia (storico dell’arte), la visita a Palazzo Castiglioni con le facciate appena restaurate e tornate a risplendere nella loro originalità materica e decorativa (con possibilità di accedere agli interni rimasti in parte originali); alla Stazione Centrale tra Liberty e Deco; alla Casa Campanini con la visita di androne, cortile e scale.

E ancora, le visite proseguono alla Farmacia Santa Teresa e alla Villa Romeo Faccanoni di Sommaruga in zona Porta Vercellina, con numerosi edifici residenziali tra storicismo, eclettismo e liberty.

In programma anche una passeggiata tra esempi di architetture Liberty per terziario e commerciale per le vie di Milano e un itinerario nella città ideale di Crespi d'Adda (Bergamo) tra storicismo e Liberty.

Il programma

Di seguito il programma degli eventi a Milano per la Art Nouveau Week 2024 (per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare il numero 339.7082176).

- Giovedì 11 luglio, ore 19 - Il villaggio operaio di Crespi d'Adda: città ideale tra mondo contadino e nuova realtà industriale (ritrovo in piazza Claopatra Bagnarelli, Crespi d'Adda; costo 16 euro)

- Venerdì 12 luglio, ore 10.30 - La Stazione Centrale di Milano e i suoi dintorni: tra echi Liberty e grazie Decò (ritrovo in piazza Duca d'Aosta, Milano, presso la Mela di Michelangelo Pistoletto; costo 16 euro)

- Venerdì 12 luglio, ore 18 - Il Liberty nel cuore di Milano: non solo residenza (ritrovo in piazza Liberty; costo 13 euro)

- Sabato 13 luglio, ore 10.30 - Il Liberty a Porta Venezia: alta borghesia, bagni pubblici e floreale (ritrovo a Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47, Milano; costo 18 euro)

- Domenica 14 luglio, ore 10.30 - Il Liberty a Porta Vercellina: la borghesia si trasferisce in periferia (ritrovo davanti alla Farmacia Santa Teresa, corso Magenta 96, Milano; costo 16 euro)