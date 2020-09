Visite notturne castello di Trezzo, misteri e fantasmi del passato

Una visita guidata in notturna attraverso mura, storia e leggende che hanno reso il nostro castello protagonista lungo i secoli!

La visita comprende :

-giardini del castello

-Sotterranei prigioni e stanze delle torture: la casa del Diavolo di Milano

-Salita sulla Torre con visita panoramica: una vista mozzafiato anche di notte di tutta la Regione

Il tutto dura circa 1 ora e 30 minuti

(il percorso è stato riadattato sulla base di un nuovo protocollo sicurezza anticovid, pertanto i gruppi di visita saranno più piccoli, sarà garantito il distanziamento tra le persone, e messo a disposizione igienizzante per mani in tutti i luoghi di visita, non si accederà al museo, purtroppo poco spazioso)



Le nostre guide presenteranno la storia del Castello, gli intrighi famigliari della Famiglia Visconti , gli episodi più misteriosi e truci del passato e del presente: ma attenzione agli spettri, qualcosa di molto strano succederà durante quella che avrà tutta l'aria di essere una normale visita guidata! Ma così non sarà...



In un alone fatto da macchie di sangue e di mistero il Castello si presenterà in un'atmosfera quasi surreale, illuminato da effetti luminosi scenografici, ma anche reso più spettrale da candele, effetti sonori e nebbie.

Nei punti salienti della visita farete strani incontri, e le vostre guide verranno interrotte dalle presenze del Castello che racconteranno cosa successe tra le mura nel 1385, come se gli antichi fantasmi diventassero i protagonisti della storia.

Il percorso è un'avventura alla portata di tutti, adattato a famiglie e bambini, non è pensato per far paura, bensì a far vivere il mistero e la magia di un castello in una veste unica e spettrale.

Particolarmente suggestivo nel periodo di Halloween e la notte del 31.



SI CONSIGLIA UNA CELERE PRENOTAZIONE : la richiesta per l’evento è molto alta e i posti sono limitati scrivendo a prenotazioni@prolocotrezzo.com oppure acquistando biglietti sono disponibili online su www.prolocotrezzo.com



DATE E ORARI

19 SETTEMBRE 26 SETTEMBRE- 23/24/30 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE

Dalle 20 alle 22:00 ogni 30 min





PER INFO O PRENOTAZIONI

Inviaci una mail a prenotazioni@prolocotrezzo.com

o www.prolocotrezzo.com