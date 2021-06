Visite notturne Castello visconteo di Trezzo 2021

Un viaggio nel tempo allo scoperta dei misteri della famiglia Visconti



Le nostre guide presenteranno la storia del Castello, gli intrighi famigliari della Famiglia Visconti , gli episodi più misteriosi e truci del passato e del presente: ma attenzione agli spettri, qualcosa di molto strano succederà durante quella che avrà tutta l'aria di essere una normale visita guidata! Ma così non sarà...



In un alone fatto da macchie di sangue e di mistero il Castello si presenterà in un'atmosfera quasi surreale, illuminato da effetti luminosi scenografici, ma anche reso più spettrale da candele, effetti sonori e nebbie.

Nei punti salienti della visita farete strani incontri, e le vostre guide verranno interrotte dalle presenze del Castello che racconteranno cosa realmente è accaduto tra le mura nel 1385, come se gli antichi fantasmi diventassero i protagonisti della storia.

Il percorso è un'avventura alla portata di tutti, adattato a famiglie e bambini, non è pensato per far paura, bensì a far vivere il mistero e la magia di un castello in una veste unica e spettrale.



Tariffe

Intero 12 € (sopra i 12 anni)

Ridotto (dai 6 ai 12 anni) 6€

Gratuito 0 – 6 anni​



*i biglietti venduti online non sono rimborsabili, ma cedibili

*l'organizzazione può annullare l'evento in caso di condizioni avverse o pericolose, in questo caso sposteremo l'evento o rimborseremo i biglietti ).

*divieto di accesso ai cani di tutte le taglie

- consigliamo scarpe comode e vestiario adatto alle condizioni meteo previste

- parcheggio Via Falcone e Borsellino, a 10 min dal Castello

- ritrovo via Val Verde 33, Castello

