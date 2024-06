Vistamare, il festival per le famiglie che porta il mare a Milano

Arriva il festival dedicato ai più piccoli che promette di portare il mare nella torrida estate milanese. Una serie di eventi gratuiti con laboratori per bambini, esperienze immersive e film adatti a tutta la famiglia. Il primo appuntamento è previsto il 29 e 30 giugno presso il lago del Parco Nord, chiosco Sun Strac, per poi proseguire per tutta l'estate fino a settembre.



VISTAMARE è il festival itinerante che, per cinque weekend estivi, si sposterà ai quattro angoli della città presso parchi e luoghi d'acqua. Il progetto è finanziato dal Bando 57 di Fondazione di Comunità e mira a offrire opportunità di apprendimento e di intrattenimento in alcune zone periferiche della città di Milano, che anche durante il periodo estivo rimangono particolarmente popolate da famiglie con bambini.



In occasione degli eventi in <> a partire dalle ore 17, verrà allestito un gazebo in cui i biologi marini di Verdeacqua faranno scoprire alle bambine e ai bambini il mondo sommerso attraverso piccoli esperimenti e visori 360 della realtà virtuale, con cui sarà possibile nuotare insieme a un sub sotto il mare, fino ad entrare in una biosfera per la coltivazione sottomarina. Un'esperienza davvero "immersiva"!

Alle 20.30, quando il sole calerà e spunteranno le stelle, verrà allestita da Cinevan una arena all'aperto, per poter guardare film sul mare con tutta la famiglia.



Dopo il primo weekend del 29 e 30 giugno presso il lago del Parco Nord, l'iniziativa proseguirà il 6, 7, 13 e 14 luglio nei pressi dell'Anfiteatro Martesana, per poi trasferirsi il 31 agosto e 1° settembre nelle adiacenze della spiaggetta del Parco delle Cave. Il festival terminerà il 7 e 8 settembre nei pressi della biblioteca di Chiesa Rossa sul naviglio Pavese.



Tutte le attività laboratoriali, la realtà immersiva e il cinema all'aperto sono gratuite.