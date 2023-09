"Vita da Ballerini”, ideato e messo in scena dai Choros Ballet, racconta con affettuosa ironia situazioni assurde che ogni ballerin* ha dovuto sopportare nel corso della sua carriera, sia amatoriale che professionale. Grazie ad un susseguirsi ritmato di danza, comicità, acrobatica e interazione con il pubblico, gli spettatori vengono trasportati in un viaggio di risate e forti emozioni, che sa coinvolgere sia chi conosce bene il mondo della danza, che chi ne è completamente estraneo.



Per la prima volta su un palcoscenico la vita dei ballerini fa da protagonista, svelando le dinamiche che possono nascondersi dietro le quinte e nelle aule di danza, nel rapporto con gli insegnanti, con i genitori e durante le audizioni. Partendo, infatti, dai loro maggiori successi video su YouTube, che contano centinaia di migliaia di visualizzazioni, i Choros Ballet hanno saputo creare una versione teatrale ancora più esilarante.”



Chi sono i Choros Ballet?



Tiziano Casu, Shinhai Ventura e Tim Stodieck sono 3 ballerini professionisti, che hanno deciso di portare la loro vita sui social, dando vita dal 2016 al gruppo “Choros Ballet” presente sui canali YouTube, Instagram, Facebook, Tik Tok e Twitch. Una community molto attiva, che spazia dalla danza al fitness, dall‘alimentazione al lifestyle e all’intrattenimento puro.



Fuori dai social la carriera dei tre ballerini prosegue sia a livello televisivo, con partecipazioni a programmi come Italia‘s Got Talent, sia a livello teatrale.