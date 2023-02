Due diverse artiste da due diverse parti dell'Italia e i loro musicisti si uniscono per una spettacolare serata all'insegna della beneficenza e dell'arte in tutte le sue forme.



Ad ospitarle sarà Art Mall, luogo underground milanese di riferimento nel panorama artistico e musicale.



Il ricavato della serata servirà ad aiutare la Life Support, la nave di EMERGENCY, per soccorrere chi rischia la vita nel Mediterraneo.



Unisciti a "VITA - Poesia e Musica per EMERGENCY" e sostieni con noi l'arte e la vita!



Assicurati la tua prevendita gratuita su Eventbrite e mostrala in cassa il giorno dell'evento. Il costo dello spettacolo è di 20€ da pagare direttamente in cassa.



PROGRAMMA DELLA SERATA:



- ore 19.15: inizio spettacolo "L'ombra di una stella". La poetessa Ivonne Pagliari reciterà le sue poesie accompagnata musicalmente da Francesco e Tommaso Moroni. Durata 75 minuti.



- Ore 20.15: inizio concerto delle canzoni di Laura Pirrigheddu, artista gallurese, accompagnata dal pianista Matteo Marazzina. Durata 30 minuti



- Ore 21.30: live music



Per tutta la durata della serata sarà possibile ammirare le opere d'arte, NFT e opere digitali esposte nei 500 mq dell'Art Mall e assistere al live painting di tre pittori.



Il biglietto del costo di 20€ comprende:



Due spettacoli



Consumazione, aperitivo e guardaroba



Mostre



Live painting



Live music a seguire



Prevendite acquistabili su Eventbrite da mostrare in cassa il giorno dell'evento.



Numero massimo di posti 150.



Biografia Ivonne Pagliari: artista pesarese, classe 1973. Rimane nel campo delle HR fino al 2018. Nello stesso anno si ammala di cancro, una brusca frenata che si rivela un trampolino di lancio per la sua creatività. Durante la malattia ritrova nella parola scritta una nuova spinta. Nel 2019 è finalista al 3° Premio Letterario Internazionale Maria Cumani Quasimodo, con il monologo teatrale “La Favorita”. Nel 2020 si classifica terza al Premio Letterario Internazionale Maria Cumani Quasimodo, con la poesia “L'ombra di una stella”. Il libro è un regalo per le sue amate donne e tocca ogni aspetto, anche i più celati, della vita e dei momenti più importanti per una donna. Maternità, giovinezza, sensualità, ma anche anoressia e malattia. Il tutto senza vergogna e con una scrittura sincera e piena di speranza.



Biografia Laura Pirrigheddu è una cantautrice sarda che ormai da due anni collabora ufficialmente con Luca Sala, autore affermato nel panorama nazionale, già partecipante e vincitore della kermesse nel 2012 con il brano “Non è l’inferno” interpretato da Emma Marrone. La giovane artista ha iniziato da poco la sua carriera di autrice ma vanta già 5 sigle per villaggi turistici come - Club del Sole, Bravo Club, Alpitour - più di 100 produzioni discografiche per emergenti e firme importanti al fianco di artisti del calibro di Bobby Solo, Matteo Becucci, Lidia Schillaci, Sal Da Vinci. “L'evento che ha segnato più di tutti il mio percorso artistico è stata la scrittura del mio primo singolo: "Arrearà", un brano bilingue, che racconta chi sono io, la mia cultura e le mie radici. Grazie a questo brano ho capito che, a prescindere da chi riuscirò a diventare, il mio sogno è quello di portare e di far conoscere in tutto il mondo la mia musica, regalando emozioni e sorrisi.”