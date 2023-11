Il buon uso della distanza: il nuovo romanzo di Vito Di Battista

Mercoledì 22 novembre, ore 19, presso Don't tell mama (via Pietro Crespi, 10, Milano):

Vito di Battista presenta "Il buon uso della distanza" (Gallucci Editore).

In dialogo con Michele Orti Manara.

Lettura scenica di Alberto Baraghini.



Evento in collaborazione con la Libreria Anarres.



Il libro: Ispirato a come Romain Gary ha ingannato per anni il mondo letterario, pubblicando "La vita davanti a sé" e altri libri sotto lo pseudonimo di Émile Ajar, questo romanzo racconta di uno scrittore di origine italiana che nella sua carriera riesce a pubblicare solo opere prime. Nella Parigi degli anni Settanta, tra bordelli clandestini, salotti letterari e le pieghe di una storia tanto folle quanto plausibile, verrà a galla un inaspettato intrigo familiare.



L'autore: Vito di Battista è nato nel 1986 in un paese d’Abruzzo a trecento gradini sul mare.

Ha vissuto a Firenze, dove si è laureato in Letterature comparate scegliendo una tesi su Romain Gary, Tarjei Vesaas e J.M. Barrie.

Si è poi trasferito a Bologna, dove la stessa sorte è toccata a Ted Hughes, Sylvia Plath e Hart Crane.

Nel 2012, grazie a un suo racconto, è stato selezionato per il Cantiere di Scritture Giovani del Festivaletteratura di Mantova.

Suoi testi sono apparsi sulla rivista letteraria «Nuovi Argomenti».

Ha pubblicato i romanzi "L'ultima diva dice addio" (2018) e "Il buon uso della distanza" (2023).



Michele Orti Manara è nato a Verona e vive Milano, dove si è laureato in filosofia all’Università Statale. Dopo la laurea ha frequentato il Master in editoria della Fondazione Mondadori, e dal 2011 lavora per Adelphi. Cura il blog nepente e la newsletter penelope. Nel 2018 è uscita la raccolta "Il vizio di smettere" per Racconti Edizioni, mentre nel febbraio 2022 per Rizzoli ha pubblicato il suo primo romanzo, "Consolazione".



Alberto Baraghini è interprete, attore e performer. Si è diplomato alla Scuola internazionale di Teatro Arsenale di Milano diretta da Kuniaki Ida e ha recitato per il teatro, il cinema, le serie tv e i videoclip.