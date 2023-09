Vittoria Run: una corsa per la prevenzione del tumore al seno

Appuntamento sabato 30 settembre, dalle ore 9:00, presso il Centro Sportivo XXV Aprile, a Milano.

Sport, prevenzione e solidarietà. Sono queste le parole chiave che rappresentano l’edizione 2023 della “Vittoria Run”, l’annuale corsa aziendale di Vittoria Assicurazioni, che, per la prima volta dalla sua istituzione, apre le iscrizioni anche all’intera città di Milano. Un invito speciale alla popolazione meneghina per sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica femminile. Appuntamento sabato 30 settembre dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso il Centro Sportivo XXV Aprile.

400 i pettorali a disposizione e due i percorsi, rispettivamente da 4 e 8 chilometri, a cui potranno iscriversi i runner che decideranno di partecipare alla gara cronometrata non competitiva. Il percorso breve partirà dal campo del centro sportivo e toccherà il perimetro del Parco Monte Stella, mentre quello più lungo proseguirà con un ulteriore tratto fino a raggiungere la cima per concludersi, come la 4 km, sempre al punto di partenza.

Spazio anche per i più piccoli. Oltre alla possibilità di intraprendere un percorso di 1,6 chilometri (il famoso Miglio) studiato appositamente per i giovani corridori under 12, all’interno del Centro Sportivo verrà allestita anche un’area ludica con gonfiabili e giochi per intrattenere bambini e ragazzi per l’intera mattinata.

Una corsa che quest’anno, però, vuole anche e soprattutto essere veicolo di un messaggio importante: la prevenzione. Da qui la decisione di aprirsi a tutta la cittadinanza di Milano. Nel Centro Sportivo sarà, infatti, presente un Maxi Ducato chiamato “SpecchioBus”, un centro di informazione e prevenzione itinerante, che verrà gestito dalla Fondazione Specchio d’Italia e sarà adibito a sala medica per una visita senologica gratuita aperta a tutti, anche ai non iscritti alla gara.