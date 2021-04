Vivavittoria Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Viva Vittoria Milano dice “No alla violenza sulle donne” invitando tutti a realizzare uno o più quadrati in maglia di cm 50x50, lavorati ai ferri o a uncinetto, che, cuciti con un filo rosso, serviranno a formare migliaia di coperte. Come si partecipa? I quadrati realizzati possono essere consegnati in alcuni punti individuati e anche nello spazio VV di via Amatore Sciesa 20 a Milano (nel rispetto delle norme anti-covid ). Il 2 ottobre 2021 le coperte verranno stese in piazzetta Reale a Milano e saranno oggetto di una raccolta fondi, il cui ricavato verrà devoluto a due associazioni milanesi che si occupano del reinserimento nella società delle donne vittime di violenza: - Telefono donna - SVS Donna Aiuta Donna Onlus Viva Vittoria Milano ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Milano attraverso Daria Colombo, delegata per le pari opportunità di genere del Sindaco di Milano. Sito : www.vivavittoria.it Contatti mail : milano@vivavittoria.it