'Vivere la cronicità al tempo del covid. il percorso del paziente’ - 23 novembre 2020 - ore 10:30

Lunedì 23 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘VIVERE LA CRONICITÀ AL TEMPO DEL COVID. IL PERCORSO DEL PAZIENTE’, organizzato da MOTORE SANITÀ. La gestione delle malattie croniche autoimmuni, allergiche e infiammatorie come tutte le altre malattie croniche si è rilevata in questo periodo di pandemia molto complessa. La gestione dei percorsi di questi pazienti richiede una forte integrazione tra lo specialista ed il medico di medicina generale e, per quei pazienti cronici fragili complessi, deve essere prevista anche la componente socio-assistenziale. La telemedicina, marginalmente utilizzata per la gestione del paziente cronico, nel periodo pandemico è stata sdoganato definitivamente. Il teleconsulto, la gestione della terapia, la telemedicina, il tele-monitoraggio sono utilizzati per la gestione non solo del percorso sanitario del paziente cronico ma anche del paziente COVID 19. Scopo del webinar è, confrontare l’attività istituzionali che tre regioni scelte, hanno messo in atto per rispondere ai bisogni socio sanitari di questa tipologia di pazienti in periodo di pandemia COVID 19 e, capire le diverse modalità di integrazione messe in atto dai sistemi regionali esaminati. SONO STATI INVITATI: - Matteo Bassetti, Direttore dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino - Stefano Bolognini, Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità Regione Lombardia - Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia - Manuela Lanzarin, Assessore Sanità Regione del Veneto - Riccardo Riccardi, Vicepresidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Cooperazione Sociale e Terzo Settore, delegato alla Protezione Civile, Regione Friuli Venezia Giulia - Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto - Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto - Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale, LIUC Business School, Castellanza (VA) - Giovanni Daverio, Direttore Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Regione Lombardia - Oscar Massimiliano Epis, Direttore Dipartimento Medico Polispecialistico, Direttore S.C. Reumatologia, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano - Rosetta Gagliardo, Dirigente Politiche Sociali Abitative e Disabilità, Regione Lombardia - Salvatore Leone, Direttore Generale AMICI Onlus - Gabriella Levato, MMG Milano - Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo, Milano - Silvia Tonolo, Presidente ANMAR - Giuseppe Tonutti, Direttore Generale ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute Regione Friuli Venezia Giulia - Dino Trento, Segretario FIMMG Friuli Venezia Giulia - Maurizio Zilli, Direttore Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Udine MODERANO: - Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità - Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità Tutti i Relatori sono stati invitati Per partecipare al webinar di lunedì 23 Novembre, iscriviti al seguente link: ISCRIVITI AL WEBINAR