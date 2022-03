Vizzolo che vola: mostra fotografica archivio Gaetano Buson

Testimonianze di una comunità attivissima e solidale, gioiosa e laboriosa, le immagini dell’archivio fotografico di Gaetano Buson, infaticabile promotore di numerose iniziative cittadine, sono diventate la mostra digitale “Vizzolo che vola”, disponibile sui canali social di Vizzolo al futuro (blogger, facebook e instagram) a partire da venerdì 25 febbraio 2022. Una selezione di scatti che ripercorrono l’organizzazione di eventi per le vie del paese, creati ad hoc per ogni occasione, dalla Befana motorizzata alle feste della pannocchia e della Corea (niente in comune con gli stati divisi dal trentottesimo parallelo: è il soprannome di un quartiere vizzolese) fino alle rassegne e alle gimcane del Moto Club Vizzolo che nelle sue iniziative ha sempre perseguito finalità benefiche, con una specifica attenzione verso i meno fortunati. Tra incontri, premiazioni, mercatini, torte, balli, sorrisi, antichi mestieri e brindisi, la selezione delle fotografie che compongono “Vizzolo che vola”, circa una sessantina scelte tra centinaia e centinaia, riporta a una partecipazione giocosa e collaborativa e a un’atmosfera felice che vuole essere di buon auspicio in questi anni tormentati. Come tutte le altre mostre di Vizzolo al futuro, anche per “Vizzolo che vola” l’accesso è gratuito, senza necessità di registrazione, né pubblicità, né sponsor, e libero, e linea con l’idea di di condivisione di una memoria e una cultura di tutti e per tutti.