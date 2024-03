voci visive mostra personale dell'artista maria suppa

VOCI VISIVE

- la voce delle anime dipinte su tela -

mostra personale di Maria Suppa



Opere che suscitano una forte reazione emotiva, che catturano momenti di vita, che raccontano una storia a volte vissuta o significativa, che comunicano attraverso le immagini e i colori.. opere che sanno parlare alle anime e ai cuori.

L' arte ha il potere di suscitare una vasta gamma di emozioni creando un'esperienza emotiva unica per ogni osservatore che ha una connessione personale con l'opera.



"È medicina per l'anima" dice Maria Suppa che quando dipinge canalizza le proprie sensazioni, riflessioni e stati d'animo nella creazione artistica permettendo alle sue emozioni di fluire liberamente. Emozionarsi davanti a un quadro è una risposta comune e potente dell'arte!



In VOCI VISIVE si ascolteranno e ammireranno le diverse opere esposte.

Si ascolteranno, perché i dipinti parlano! Non ci credi?

Prova a fissarli e a comunicare con loro attraverso la mente ma soprattutto ascolta il loro caldo respiro e il battito del loro cuore. Guarda la luce negli occhi e il movimento delle loro mani. Immagina di toccarne le carni o i morbidi tessuti. Sogna di vivere quel luogo o quel tenero momento.



Diventa partecipe e fatti coinvolgere dal fantastico scenario creato da Maria Suppa per la sua mostra personale in Villa Burba a Rho.



? Domenica 7 aprile 2024 - Ingresso Gratuito dalle ore 10 alle ore 19



www.mariasuppa.com



Gallery



Esposizione permanente presso FACE OFF