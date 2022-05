Volley_il torneo di beneficienza delle mamme di Milano a favore di lega italiana tumori

In campo per la Lega Italiana contro i Tumori

Le mamme dei quartieri di Milano si sfidano in un torneo di volley al femminile



L’appuntamento di domenica prossima, dalle 15.00 alle 19.30, è presso la palestra di via de Roberto a Milano: Santa Lucia, San Luigi Bruzzano, Ahiteam, Oransport sono i team in sfida nello speciale quadrangolare finalizzato a raccogliere fondi per la ricerca contro i tumori al seno: “Siamo dodici donne, molte di noi con figli e famiglie, tutte unite nella passione per la pallavolo. Dopo anni di stop dovuti allo studio, alla carriera e alle necessità familiari, abbiamo scelto di riavvicinarci alla nostra passione: siamo partite da allenamenti, partite amichevoli, successivamente ci siamo iscritte al campionato PGS. Il nostro gruppo cresce e cambia nel tempo, ma lo spirito iniziale rimane vivo, nonostante gli ultimi due anni di allenamenti a singhiozzo. - Tutte donne, che vivono la vita con gioia e spensieratezza, consapevoli dell'importanza della prevenzione: fin da giovani, la diagnosi precoce è il primo gesto per difendersi dal tumore al seno”.